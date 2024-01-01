Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк

Владислава Троцюка.



Про це Ігор Пальонка.



"На жаль, маємо чергову сумну звістку для нашої громади. За результатами ДНК-тесту підтвердилась загибель жителя села Ласків, старшого солдата Троцюка Владислава Валентиновича, 1997 р.н.



Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Гідно та мужньо виконував обов'язок із захисту Батьківщини, починаючи з 25 лютого 2022 року.



Загинув 12 травня 2024 року у Куп'янському районі внаслідок ворожого обстрілу.



Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час прощання з Владиславом Троцюком повідомлять згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердили загибель Героя з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира"На жаль, маємо чергову сумну звістку для нашої громади. За результатами ДНК-тесту підтвердилась загибель жителя села Ласків, старшого солдата Троцюка Владислава Валентиновича, 1997 р.н.Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Гідно та мужньо виконував обов'язок із захисту Батьківщини, починаючи з 25 лютого 2022 року.Загинув 12 травня 2024 року у Куп'янському районі внаслідок ворожого обстрілу.Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день та час прощання з Владиславом Троцюком повідомлять згодом.

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