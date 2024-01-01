Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк

Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк
Підтвердили загибель Героя з Волині Владислава Троцюка.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На жаль, маємо чергову сумну звістку для нашої громади. За результатами ДНК-тесту підтвердилась загибель жителя села Ласків, старшого солдата Троцюка Владислава Валентиновича, 1997 р.н.

Військовослужбовець був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Гідно та мужньо виконував обов'язок із захисту Батьківщини, починаючи з 25 лютого 2022 року.
Загинув ще у травні: на Куп'янському напрямку поліг Герой з Волині Владислав Троцюк

Загинув 12 травня 2024 року у Куп'янському районі внаслідок ворожого обстрілу.

Щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять та шана Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час прощання з Владиславом Троцюком повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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