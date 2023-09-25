У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру. ФОТО

У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження про вчинення шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України) у Луцьку припинено діяльність кол-центру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисники, використовуючи SIP-телефонію, шляхом обману, отримували від громадян конфіденційну інформацію про їхні банківські рахунки, після чого списували із них кошти.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісному приміщенні кол-центру та за місцем проживання фігурантів провадження вилучено 26 комп’ютерів, блокноти із чорновими записами, покрокові інструкції проведення розмов із абонентами, мобільні телефони, банківські картки.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Встановлюються особи усіх причетних до незаконних дій.
У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру. ФОТО

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області за оперативного супроводу управління карного розшуку ГУНП у Волинській області та відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.


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Теги: Луцьк, шахраї, кол-центр
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