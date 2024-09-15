Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену

Зеленський розповів про план перемоги України, який представить Байдену
Володимир Зеленський представить на зустріч з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.

Про це він сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN, пише LB.ua.

"Я буду говорити з ним, як зміцнити нас перед Самітом миру, щоб ми займали сильну позицію. Бо дипломатичні рішення - вони хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін не буде брати в цьому участі", - зауважив глава держави.

Президент зауважив, що серед пунктів плану "чотири з них - основні пункти" і ще один, який "нам потрібен після війни".

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку ,яка має бути доступною для нас. І про те, о ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими", - сказав Зеленький.

Він додав, що готовий показати свій план кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс, а також відзначив, що багато залежить від Конгресу США.

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Теги: Україна, росія, війна
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