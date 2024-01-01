Наука може бути цікавою та захопливою: у Луцьку відбулися десяті наукові пікніки





Про це у коментарі Заріна Дацик.



З її слів, наукові винаходи та досягнення на локаціях в центрі Луцька презентували навчальні заклади міста, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Волинська обласна Мала академія наук, бібліотеки, музеї та приватні школи.



"Суть така, щоби показати дітям й молоді, що наука може бути цікавою, захопливою і непередбачуваною. Але насправді не важливий вік, тому що і дорослі дуже часто захоплюються та експериментують", — говорить посадовиця.



За словами Заріни Дацик, цього року вперше на наукових пікніках були представлені картинги від Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.



Також чотири місцевих організації показували різноманітну робототехніку.



В центрі міста Луцька, як розповіла посадовиця, була організована й алея безпеки, де відвідувачі мали нагоду дізнатися від працівників ДСНС та патрульної поліції про першу медичну допомогу, військовий вишкіл та основи цивільної безпеки.



Факультет історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки серед інших представляв 20-річний Роман Берніков. Хлопець — третьокурсник, але у 19 років пішов добровольцем у ЗСУ. Розповідає: поєднує службу та навчання, аби на власному прикладі показати, що вивчення військових наук в Україні не призупинено і є актуальним.



"Моя спеціальність — нова, для неї потрібен досвід. Вивчаємо ефективність ураження ворога України та досліджуємо весь спектр країн, які можуть нести нам загрозу. Намагаюся приїжджати складати екзамени, вчуся там. У Серебрянському лісі на Луганщині був випадок, що під'єднувався до старлінку і слухав лекцію онлайн", — каже Роман Берніков, який після поранення у квітні цього року на Донеччині нині лікується на Волині.



Семикласник Луцької школи №15 Максим Трельо на наукові пікніки прийшов з друзями. Серед локацій хлопця найбільше зацікавила зброя.



"В мене брат Олександр, якому 21 рік, служить гранатометником. У травні цього року його перевели на Донецький напрямок. Зараз він вважається зниклим безвісти. Коли приїжджав додому у відпустки, розповідав, як бійці тренуються, розбирають зброю, навчаються стрільби та першій медичній допомозі. Усього цього він вчив і мене", — говорить 12-річний лучанин.



Як розповіла начальниця відділу молодіжної політики, традицію проводити наукові пікніки в Україні започаткували 11 років тому у Польщі.



Цього року, попри погодні умови, до ювілейних наукових заходів на Театральному майдані Луцька долучилися тисячі людей, додала Заріна Дацик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня у Луцьку на Театральному майдані відбулися десяті ювілейні наукові пікніки, до яких долучилися майже 40 організацій з різних сфер.Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця відділу молодіжної політики Департаменту молоді та спорту Луцької міської радиЗ її слів, наукові винаходи та досягнення на локаціях в центрі Луцька презентували навчальні заклади міста, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет, Волинська обласна Мала академія наук, бібліотеки, музеї та приватні школи."Суть така, щоби показати дітям й молоді, що наука може бути цікавою, захопливою і непередбачуваною. Але насправді не важливий вік, тому що і дорослі дуже часто захоплюються та експериментують", — говорить посадовиця.За словами Заріни Дацик, цього року вперше на наукових пікніках були представлені картинги від Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.Також чотири місцевих організації показували різноманітну робототехніку.В центрі міста Луцька, як розповіла посадовиця, була організована й алея безпеки, де відвідувачі мали нагоду дізнатися від працівників ДСНС та патрульної поліції про першу медичну допомогу, військовий вишкіл та основи цивільної безпеки.Факультет історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки серед інших представляв 20-річний. Хлопець — третьокурсник, але у 19 років пішов добровольцем у ЗСУ. Розповідає: поєднує службу та навчання, аби на власному прикладі показати, що вивчення військових наук в Україні не призупинено і є актуальним."Моя спеціальність — нова, для неї потрібен досвід. Вивчаємо ефективність ураження ворога України та досліджуємо весь спектр країн, які можуть нести нам загрозу. Намагаюся приїжджати складати екзамени, вчуся там. У Серебрянському лісі на Луганщині був випадок, що під'єднувався до старлінку і слухав лекцію онлайн", — каже Роман Берніков, який після поранення у квітні цього року на Донеччині нині лікується на Волині.Семикласник Луцької школи №15на наукові пікніки прийшов з друзями. Серед локацій хлопця найбільше зацікавила зброя."В мене брат, якому 21 рік, служить гранатометником. У травні цього року його перевели на Донецький напрямок. Зараз він вважається зниклим безвісти. Коли приїжджав додому у відпустки, розповідав, як бійці тренуються, розбирають зброю, навчаються стрільби та першій медичній допомозі. Усього цього він вчив і мене", — говорить 12-річний лучанин.Як розповіла начальниця відділу молодіжної політики, традицію проводити наукові пікніки в Україні започаткували 11 років тому у Польщі.Цього року, попри погодні умови, до ювілейних наукових заходів на Театральному майдані Луцька долучилися тисячі людей, додала Заріна Дацик.

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