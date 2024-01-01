Які копійки можуть замінити на шаги у 2025 році

Які копійки можуть замінити на шаги у 2025 році
В українському грошовому обігу знаходяться мільярди монет. Наприклад, номіналом 50 копійок – 1,35 млрд штук. При цьому на 2025 рік НБУ запланував карбування 20 млн. нових монет – які, сподіваються там, будуть називатися шагами.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Він зазначив: монет у 10 копійок в українському обігу перебуває 4,1 млрд штук, - пише "Слово правди".

“На наступний рік, у рамах нашого абсолютно звичного процесу підтримки готівкового обігу на заміну зношених і виведених з обігу, НБУ повинен викарбувати 20 млн монет номіналом 50 копійок. Я би дуже хотів, щоб ці 20 млн монет, це вже були б 50 українських шагів”, – сказав Пишний.

При цьому він наголосив: перейменування українських монет на “шаги” є важливим атрибутом українського державного суверенітету. Адже “копійки” збереглися лише в Росії, Білорусі та невизнаному Придністров’ї.

Водночас, нагадав Пишний, 1991 року було викарбувано партію українських монет, які називалися саме “шагами”. Проте потрапити в обіг вони не змогли.

“В України є українська назва розмінної монети, яка своїм корінням ще йде в XVII столітті. Українська Народна Республіка в 1918 році надрукувала шаги. Надрукувала, а не викарбувала. Економічно наша країна тоді не могла собі дозволити карбувати монету, а дуже хотіли насправді мати цей атрибут національної ідентичності. Потім була боротьба ОУН-УПА, і грошова цифра цих організацій передбачала саме шаг як розмінну монету. Як я вже сказав, у 1991 році було викарбовано першу партію шагів, яка не отримала можливості потрапити в обіг”, – розповів голова НБУ.

Водночас, за опитуванням, проведеним одним із популярних месенджерів, 57% українців вважають заміну назви “копійка” на “шаг” не на часі. При цьому:

повністю підтримують ідею 24%;
поставилися до ідеї з байдужістю – 19%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, монети, Україна, шаги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
Які копійки можуть замінити на шаги у 2025 році
Сьогодні, 19:31
Двоє волинських кіномитців отримали відзнаки від Зеленського
Сьогодні, 18:33
У Польщі хочуть скасувати соцвиплати українським чоловікам призовного віку
Сьогодні, 17:53
Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
Україна може восени отримати 1,1 млрд доларів від МВФ Україна може восени отримати 1,1 млрд доларів від МВФ
03 вересень, 07:32
У Польщі деяких українців змусять повернути гроші, виплачені на дітей У Польщі деяких українців змусять повернути гроші, виплачені на дітей
30 серпень, 02:17
Коли Україна отримає 60 мільярдів доларів, які США виділили навесні Коли Україна отримає 60 мільярдів доларів, які США виділили навесні
27 липень, 03:41
В Україні є ризик прискорення росту цін В Україні є ризик прискорення росту цін
05 липень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку в понеділок, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Які копійки можуть замінити на шаги у 2025 році
Сьогодні, 19:31
 0
Двоє волинських кіномитців отримали відзнаки від Зеленського
Сьогодні, 18:33
 0
У Польщі хочуть скасувати соцвиплати українським чоловікам призовного віку
Сьогодні, 17:53
 0
Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8