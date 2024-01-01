Які копійки можуть замінити на шаги у 2025 році

В українському грошовому обігу знаходяться мільярди монет. Наприклад, номіналом 50 копійок – 1,35 млрд штук. При цьому на 2025 рік НБУ запланував карбування 20 млн. нових монет – які, сподіваються там, будуть називатися шагами.Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Він зазначив: монет у 10 копійок в українському обігу перебуває 4,1 млрд штук, - пише "Слово правди".“На наступний рік, у рамах нашого абсолютно звичного процесу підтримки готівкового обігу на заміну зношених і виведених з обігу, НБУ повинен викарбувати 20 млн монет номіналом 50 копійок. Я би дуже хотів, щоб ці 20 млн монет, це вже були б 50 українських шагів”, – сказав Пишний.При цьому він наголосив: перейменування українських монет на “шаги” є важливим атрибутом українського державного суверенітету. Адже “копійки” збереглися лише в Росії, Білорусі та невизнаному Придністров’ї.Водночас, нагадав Пишний, 1991 року було викарбувано партію українських монет, які називалися саме “шагами”. Проте потрапити в обіг вони не змогли.“В України є українська назва розмінної монети, яка своїм корінням ще йде в XVII столітті. Українська Народна Республіка в 1918 році надрукувала шаги. Надрукувала, а не викарбувала. Економічно наша країна тоді не могла собі дозволити карбувати монету, а дуже хотіли насправді мати цей атрибут національної ідентичності. Потім була боротьба ОУН-УПА, і грошова цифра цих організацій передбачала саме шаг як розмінну монету. Як я вже сказав, у 1991 році було викарбовано першу партію шагів, яка не отримала можливості потрапити в обіг”, – розповів голова НБУ.Водночас, за опитуванням, проведеним одним із популярних месенджерів, 57% українців вважають заміну назви “копійка” на “шаг” не на часі. При цьому:повністю підтримують ідею 24%;поставилися до ідеї з байдужістю – 19%.