Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі

Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі
Волинські рятувальники взяли участь у міжнародних навчаннях для пожежних «Маневри Хойна 2024».

Співробітники Головного управління ДСНС України у Волинській області долучилися до навчань разом з рятувальниками Рівненщини. Про це повідомляють на сторінці рятувальників Волині.

Міжнародні навчання для пожежних «Маневри Хойна 2024» відбулися в місті Хойна Західнопоморського воєводства Республіки Польща. До участі були запрошені представники рятувальних служб Польщі, Німеччини, Нідерландів та України. Всього близько 250 учасників, залучено понад 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У цьому році наші представники за ініціативи колег з Польщі виступили у ролі інструкторів.
Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі

Навчання пройшли на спеціальній локації для гасіння пожеж і розбору завалів будівель.

Учасники обмінялися досвідом щодо відпрацювання навичок з ліквідації пожеж у важкодоступних приміщеннях, проведення евакуації постраждалих, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, а також відпрацювали алгоритм взаємодії та комунікації підрозділів державної та добровільної пожежної служби.


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Теги: навчання, Волинь. Польща, ДСНС, пожежники
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