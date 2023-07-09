Волинські пожежники були інструкторами на міжнародних навчання у Польщі

Волинські рятувальники взяли участь у міжнародних навчаннях для пожежних «Маневри Хойна 2024».Співробітники Головного управління ДСНС України у Волинській області долучилися до навчань разом з рятувальниками Рівненщини. Про це повідомляють на сторінці рятувальників Волині.Міжнародні навчання для пожежних «Маневри Хойна 2024» відбулися в місті Хойна Західнопоморського воєводства Республіки Польща. До участі були запрошені представники рятувальних служб Польщі, Німеччини, Нідерландів та України. Всього близько 250 учасників, залучено понад 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У цьому році наші представники за ініціативи колег з Польщі виступили у ролі інструкторів.Навчання пройшли на спеціальній локації для гасіння пожеж і розбору завалів будівель.Учасники обмінялися досвідом щодо відпрацювання навичок з ліквідації пожеж у важкодоступних приміщеннях, проведення евакуації постраждалих, ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, а також відпрацювали алгоритм взаємодії та комунікації підрозділів державної та добровільної пожежної служби.