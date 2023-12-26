У Луцьку попрощаються із Героєм Борисом Борисюком, який загинув у російському полоні

орисом Матвійовичем Борисюком.



Прощання з Героєм відбудеться 16 вересня 2024 року. Про це повідомляє



Збір о 9:30, виїзд 10:00 біля СМЕ на Стефаника далі до будинку Героя на вул. Баранова, 126 б і звідти на 11:00 до Собору. Просять гідно провести Героя Бориса Борисюка.



Поховають воїна на кладовищі у с. Гаразджа.



Нагадаємо, 54-річний лучанин Борис Матвійович Борисюк, 22.05.1969 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія їдальні взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону. Воїн помер 21 грудня 2023 року у російському полоні не зрадивши військову присягу та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбудеться прощання з Героєм БПрощання з Героєм відбудеться 16 вересня 2024 року. Про це повідомляє ВСН Збір о 9:30, виїзд 10:00 біля СМЕ на Стефаника далі до будинку Героя на вул. Баранова, 126 б і звідти на 11:00 до Собору. Просять гідно провести Героя Бориса Борисюка.Поховають воїна на кладовищі у с. Гаразджа.Нагадаємо, 54-річний лучанин Борис Матвійович Борисюк, 22.05.1969 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія їдальні взводу забезпечення роти матеріального забезпечення батальйону. Воїн помер 21 грудня 2023 року у російському полоні не зрадивши військову присягу та українському народу. Його тіло було передано в Україну під час обміну загиблих та померлих військовослужбовців.

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