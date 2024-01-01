На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Харчук
Сьогодні, 12:25
Війна забрала життя ще одного волиняна, який став на захист Батьківщини від російських загарбників.
Про це повідомляють в Олицькій громаді.
11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Личани, житель міста Червоноград, ЮРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХАРЧУК, 1987 р. н.
Загинув Герой під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка, Донецької області.
"Мужній та незламний Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін воїну Юрію за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі, дружині, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють в Олицькій громаді.
11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Личани, житель міста Червоноград, ЮРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХАРЧУК, 1987 р. н.
Загинув Герой під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка, Донецької області.
"Мужній та незламний Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін воїну Юрію за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі, дружині, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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