На Донеччині загинув воїн з Волині Юрій Харчук

Війна забрала життя ще одного волиняна, який став на захист Батьківщини від російських загарбників.Про це повідомляють в Олицькій громаді.11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Личани, житель міста Червоноград,, 1987 р. н.Загинув Герой під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка, Донецької області."Мужній та незламний Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін воїну Юрію за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі, дружині, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.