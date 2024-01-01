У Луцьку відкриють третій майданчик для роздільного збору сміття





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Нагадаємо, перший такий майданчик було облаштовано в мікрорайоні вулиці Дубнівської. Цього року відкрили новий майданчик у мікрорайоні проспекту Соборності.



«Найбільш затребуваною нині локацією є район ЛПЗ, Львівської, Володимирської та Ковельської. Шукаємо місце й наступного року будемо облаштовувати третій майданчик «Чистий Луцьк» у місті», – сказав міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Також він додав, що у Луцьку також продовжують встановлювати сміттєві контейнери підземного типу.



«Ми показували, як вони працюють, який естетичний мають вигляд, як мало місця потребують. Поряд немає антисанітарії, тому що сміття не розносять безпритульні тварини чи безхатченки. Це сучасний підхід, який застосовують у багатьох європейських містах. У нас ухвалено відповідну програму, яку ми поступово реалізовуємо і будемо реалізовувати, допоки в нашому місті скрізь не стоятимуть такі контейнери сучасного типу. До того ж, їх вартість фактично дорівнює вартості облаштування наземних контейнерів, для яких потрібно зробити майданчик із бруківки, навіс. Із часом їх необхідно замінювати. Тож підземні контейнери – дуже гарна альтернатива», – сказав Луцький міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині під третій майданчик для роздільного збору сміття в місті – «Чистий Луцьк» – шукають локацію. Попередньо його планують облаштувати в мікрорайоні ЛПЗ чи вулиць Львівської, Володимирської та Ковельської.Про це повідомляє ІА Волинські Новини. Нагадаємо, перший такий майданчик було облаштовано в мікрорайоні вулиці Дубнівської. Цього року відкрили новий майданчик у мікрорайоні проспекту Соборності.«Найбільш затребуваною нині локацією є район ЛПЗ, Львівської, Володимирської та Ковельської. Шукаємо місце й наступного року будемо облаштовувати третій майданчик «Чистий Луцьк» у місті», – сказав міський голова Луцька Ігор Поліщук.Також він додав, що у Луцьку також продовжують встановлювати сміттєві контейнери підземного типу.«Ми показували, як вони працюють, який естетичний мають вигляд, як мало місця потребують. Поряд немає антисанітарії, тому що сміття не розносять безпритульні тварини чи безхатченки. Це сучасний підхід, який застосовують у багатьох європейських містах. У нас ухвалено відповідну програму, яку ми поступово реалізовуємо і будемо реалізовувати, допоки в нашому місті скрізь не стоятимуть такі контейнери сучасного типу. До того ж, їх вартість фактично дорівнює вартості облаштування наземних контейнерів, для яких потрібно зробити майданчик із бруківки, навіс. Із часом їх необхідно замінювати. Тож підземні контейнери – дуже гарна альтернатива», – сказав Луцький міський голова.

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