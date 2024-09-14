Буданов: росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026-го





Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує кореспондент



“Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати Росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.



Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.



Буданов зауважив, що росіяни розуміють, що в країні є економічний спад, але “зараз це ще не пік”.



“Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року спад економіки унаслідок війни стане дуже відчутної для їхньої країни”, ‒ сказав він.



На початку серпня Буданов прогнозував спад наступальних дій російських військ на фронті за півтора чи два місяці. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року.Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує кореспондент LB.ua “Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати Росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.Буданов зауважив, що росіяни розуміють, що в країні є економічний спад, але “зараз це ще не пік”.“Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року спад економіки унаслідок війни стане дуже відчутної для їхньої країни”, ‒ сказав він.На початку серпня Буданов прогнозував спад наступальних дій російських військ на фронті за півтора чи два місяці. За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію