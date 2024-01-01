Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі місцями значний дощ. Гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с❗️
Температура вночі 12-17°, вдень 18-23°.

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Теги: погода, прогноз
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