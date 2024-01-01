Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі місцями значний дощ. Гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с❗️

Температура вночі 12-17°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі місцями значний дощ. Гроза.Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с❗️Температура вночі 12-17°, вдень 18-23°.

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