Україна повернула з полону понад 100 захисників: подробиці

Україна повернула з полону понад 100 захисників: подробиці
У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера", - розповів глава держави.

За слова президента, з полону повернулися захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це - військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

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Теги: полонені, звільнення
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