Курс валют на вихідні 14-15 вересня: подробиці





На вихідних використовується курс минулого робочого дня.



Курс долара: 1 долар США – 41,27 грн (+9 коп.)

Курс євро: 1 євро – 45,45 грн (-3 коп.)

Курс злотого: 1 польський злотий – 10,61 грн (-4 коп.)

Курс долара в банках:



«ПриватБанк» – 40,90-41,50 грн

«Ощадбанк» – 41,05-41,55 грн

«ПУМБ» – 41,20-41,70 грн

«Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн

«Укрексімбанк» – 40,95-41,55 грн



Курс євро в банках:



«ПриватБанк» – 45,10-46,10 грн

«Ощадбанк» – 45,15-46,05 грн

«ПУМБ» – 45,40-46,00 грн

«Укрсиббанк» – 45,25-46,15 грн

«Укрексімбанк» – 45,30-46,10 грн



Курс злотого в банках:



«ПриватБанк» – 10,62-10,78 грн

«Ощадбанк» – 10,00-10,70 грн

«ПУМБ» – 10,20-10,70 грн

«Укрексімбанк» – 10,55-10,85 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на 14 та 15 вересня 2024 року.На вихідних використовується курс минулого робочого дня.Курс долара: 1 долар США – 41,27 грн (+9 коп.)Курс євро: 1 євро – 45,45 грн (-3 коп.)Курс злотого: 1 польський злотий – 10,61 грн (-4 коп.)Курс долара в банках:«ПриватБанк» – 40,90-41,50 грн«Ощадбанк» – 41,05-41,55 грн«ПУМБ» – 41,20-41,70 грн«Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн«Укрексімбанк» – 40,95-41,55 грнКурс євро в банках:«ПриватБанк» – 45,10-46,10 грн«Ощадбанк» – 45,15-46,05 грн«ПУМБ» – 45,40-46,00 грн«Укрсиббанк» – 45,25-46,15 грн«Укрексімбанк» – 45,30-46,10 грнКурс злотого в банках:«ПриватБанк» – 10,62-10,78 грн«Ощадбанк» – 10,00-10,70 грн«ПУМБ» – 10,20-10,70 грн«Укрексімбанк» – 10,55-10,85 грн

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