Курс валют на вихідні 14-15 вересня: подробиці

Курс валют на вихідні 14-15 вересня: подробиці
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 14 та 15 вересня 2024 року.

На вихідних використовується курс минулого робочого дня.

Курс долара: 1 долар США – 41,27 грн (+9 коп.)
Курс євро: 1 євро – 45,45 грн (-3 коп.)
Курс злотого: 1 польський злотий – 10,61 грн (-4 коп.)
Курс долара в банках:

«ПриватБанк» – 40,90-41,50 грн
«Ощадбанк» – 41,05-41,55 грн
«ПУМБ» – 41,20-41,70 грн
«Укрсиббанк» – 41,00-41,55 грн
«Укрексімбанк» – 40,95-41,55 грн

Курс євро в банках:

«ПриватБанк» – 45,10-46,10 грн
«Ощадбанк» – 45,15-46,05 грн
«ПУМБ» – 45,40-46,00 грн
«Укрсиббанк» – 45,25-46,15 грн
«Укрексімбанк» – 45,30-46,10 грн

Курс злотого в банках:

«ПриватБанк» – 10,62-10,78 грн
«Ощадбанк» – 10,00-10,70 грн
«ПУМБ» – 10,20-10,70 грн
«Укрексімбанк» – 10,55-10,85 грн

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Теги: Курс валют, Луцьк
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