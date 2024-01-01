Порядок, безпека, контроль: як працює офіцер безпеки в одному з ліцеїв Луцька





Про це Олександр Таровський. З його слів, через декілька місяців завершать підготовку ще четверо офіцерів безпеки.



В чому полягає робота і як на це реагують батьки та педагоги

У ліцеї № 3 в Луцьку перед початком першого уроку зустрічає у вестибюлі учнів офіцерка безпеки Софія Колесник. Старша лейтенантка розповіла, що до цього п'ять років пропрацювала патрульною інспекторкою і в складі екіпажу їздила на виклики.



У школі Софія Колесник працює офіцеркою безпеки другий тиждень. "Реагують дуже добре перші класи. Вони всі усміхаються, бігають: "У вас тут поліцейські, поліцейські!" — сказала офіцерка.



З її слів, головне – це безпека дітей, тож впродовж дня офіцерка безпеки постійно оглядає територію навколо та відвідує уроки.



"Слідкую за тим, щоб діти не пронесли сторонні предмети до школи, також щоб не пройшли сторонні особи до школи. Відбуваються бесіди з учнями, лекції", — зазначила Софія Колесник.



Поліцейська у ліцеї вже частково замінила функції педагогів із виховної роботи, розповів директор Роман Поліщук. З його слів, спершу перепитували і менші, і старші учні, чому в школі поліція, однак уже звиклися, адже людина в формі викликає до себе довіру.



"Діти йдуть, відразу і вирівнюються стрункіше і не знають, як правильно себе поводити. Насправді рівень поведінки дітей в школі з кожним роком залишає бажати кращого. Покладаємо великі надії, але очевидно, що це не буде миттєвий результат", — сказав керівник ліцею.



До присутності офіцера в навчальному закладі звикають і діти, і їхні батьки. Мама учениці першого класу ліцею № 2 Леся розповіла: офіцер служби освітньої безпеки в навчальному закладі потрібен.



"В мене перший клас дівчинка, ми тільки пішли, тому я поки що не відчуваю цієї безпеки. Звісно, є доцільність, тому що багато є випадків, що дітей викрадають, дітей забирають, дітей б’ють навіть їхні однолітки. Тому булінг буде припинений", — сказала лучанка.



Окрім охорони порядку, на шкільних офіцерів покладені й просвітницькі обов’язки, зазначив начальник відділу служби освітньої безпеки патрульної поліції Волині Олександр Таровський.



"Він (офіцер Служби освітньої безпеки — ред.) реагує на правопорушення, стежить за конфліктними ситуаціями в школі, проводить інтерактивні заняття, національно-патріотичні заняття. Доволі круто, що зараз є офіцер безпеки, тому що він стосовно правил дорожнього руху проводить постійні бесіди", — сказав Олександр Таровський.



До кінця семестру в Луцьку офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 20 школах. Нині також 21 поліцейський працює у гімназіях та ліцеях на прикордонних територіях, розповіла Суспільному речниця обласної поліції Ольга Бузулук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У школах Луцька з початку навчального року 2024/2025 почали працювати 16 офіцерів безпеки. Це поліцейські служби освітньої безпеки, котрі впродовж дня відповідають за безпеку під час навчання і пропускний режим у ліцеях та гімназіях, запобігають правопорушенням і реагують на них.Про це Суспільному розповів керівник відділу служби освітньої безпеки патрульної поліції Волині. З його слів, через декілька місяців завершать підготовку ще четверо офіцерів безпеки.В чому полягає робота і як на це реагують батьки та педагогиУ ліцеї № 3 в Луцьку перед початком першого уроку зустрічає у вестибюлі учнів офіцерка безпеки. Старша лейтенантка розповіла, що до цього п'ять років пропрацювала патрульною інспекторкою і в складі екіпажу їздила на виклики.У школі Софія Колесник працює офіцеркою безпеки другий тиждень. "Реагують дуже добре перші класи. Вони всі усміхаються, бігають: "У вас тут поліцейські, поліцейські!" — сказала офіцерка.З її слів, головне – це безпека дітей, тож впродовж дня офіцерка безпеки постійно оглядає територію навколо та відвідує уроки."Слідкую за тим, щоб діти не пронесли сторонні предмети до школи, також щоб не пройшли сторонні особи до школи. Відбуваються бесіди з учнями, лекції", — зазначила Софія Колесник.Поліцейська у ліцеї вже частково замінила функції педагогів із виховної роботи, розповів директор. З його слів, спершу перепитували і менші, і старші учні, чому в школі поліція, однак уже звиклися, адже людина в формі викликає до себе довіру."Діти йдуть, відразу і вирівнюються стрункіше і не знають, як правильно себе поводити. Насправді рівень поведінки дітей в школі з кожним роком залишає бажати кращого. Покладаємо великі надії, але очевидно, що це не буде миттєвий результат", — сказав керівник ліцею.До присутності офіцера в навчальному закладі звикають і діти, і їхні батьки. Мама учениці першого класу ліцею № 2розповіла: офіцер служби освітньої безпеки в навчальному закладі потрібен."В мене перший клас дівчинка, ми тільки пішли, тому я поки що не відчуваю цієї безпеки. Звісно, є доцільність, тому що багато є випадків, що дітей викрадають, дітей забирають, дітей б’ють навіть їхні однолітки. Тому булінг буде припинений", — сказала лучанка.Окрім охорони порядку, на шкільних офіцерів покладені й просвітницькі обов’язки, зазначив начальник відділу служби освітньої безпеки патрульної поліції Волині Олександр Таровський."Він (офіцер Служби освітньої безпеки — ред.) реагує на правопорушення, стежить за конфліктними ситуаціями в школі, проводить інтерактивні заняття, національно-патріотичні заняття. Доволі круто, що зараз є офіцер безпеки, тому що він стосовно правил дорожнього руху проводить постійні бесіди", — сказавДо кінця семестру в Луцьку офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 20 школах. Нині також 21 поліцейський працює у гімназіях та ліцеях на прикордонних територіях, розповіла Суспільному речниця обласної поліції

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