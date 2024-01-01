Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.14 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.