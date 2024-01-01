Чи нашкодить безвісти зниклому воїну молитва як за померлого: пояснення волинського священника





Про це у коментарі журналістам Віталій Собко, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священник кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.



«За зниклих безвісти ми молимося як за живих (за здоров’я), коли нема достовірних відомостей, що людина вже покинула цей світ. Шкоди не буде, якщо помилково подавати за упокій християнина, який насправді перебуває, наприклад, у полоні, або навпаки, коли, не знаючи, моляться за здоров’я того, хто загинув», - сказав Віталій Собко.



За його словами, Господь Бог знає обставини і приймає всі молитви, звершені щиро, з добрим наміром, незалежно від того, чи правильно розуміємо ситуацію, за яку молимося.



«В Євангелії від Луки сказано: «Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі». Отже, головне – намір молитви, а не її точне формулювання. Разом із тим важливо просити, щоб Усевишній прояснив ситуацію, аби правда про долю цієї людини стала відомою», - зазначив священник.



Згідно з християнськими вченнями, Бог знає правду про кожну людину і приймає молитви, керуючись цією правдою. Тому навіть якщо молитва формально призначена за мертвого, Бог бачить справжній стан справ і дає підтримку людині, яка її потребує.

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