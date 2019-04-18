За заслуги у сфері освіти п'ятьох волинських педагогів нагородили обласною премією





Про це у коментарі Сніжана Шевчук. З її слів, кандидатури на премію попередньо затвердили члени профільної постійної комісії, а рішення на сесії ухвалили депутати Волинської обласної ради.



У 2024 році обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері освіти відзначили:



- Войтюк Тетяну Петрівну — вчительку фізики ліцею № 13 міста Ковеля Волинської області;

- Мишковця Олександра Андрійовича — директора комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради";

- Тарасюка Олександра Миколайовича — вчителя історії, громадянської освіти, економіки, заступника директора з навчально-виховної роботи ліцею №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради;

- Шустік Лілію Степанівну — вчительку фізики Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради;

- Якимчук Наталію Михайлівну — вчительку німецької мови Княгининівського ліцею Волинської обласної ради.



Як додала Сніжана Шевчук, управління освіти та науки облдержадміністрації має виплатити грошову винагороду лауреатам премії в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат кожному.



Довідково: премія імені Йосипа Гошовського — педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Щороку цією нагородою відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти, за впровадження нових технологій, професійне виховання та навчання молоді, організацію позашкільної та дошкільної роботи та запровадження передового досвіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ятьох волинських педагогів за заслуги у сфері освіти відзначать обласною премією імені Йосипа Гошовського.Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця керівника відділу забезпечення діяльності керівництва облради. З її слів, кандидатури на премію попередньо затвердили члени профільної постійної комісії, а рішення на сесії ухвалили депутати Волинської обласної ради.У 2024 році обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері освіти відзначили:— вчительку фізики ліцею № 13 міста Ковеля Волинської області;— директора комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради";— вчителя історії, громадянської освіти, економіки, заступника директора з навчально-виховної роботи ліцею №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради;— вчительку фізики Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради;— вчительку німецької мови Княгининівського ліцею Волинської обласної ради.Як додала Сніжана Шевчук, управління освіти та науки облдержадміністрації має виплатити грошову винагороду лауреатам премії в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат кожному.премія імені Йосипа Гошовського — педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Щороку цією нагородою відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти, за впровадження нових технологій, професійне виховання та навчання молоді, організацію позашкільної та дошкільної роботи та запровадження передового досвіду.

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