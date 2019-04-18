За заслуги у сфері освіти п'ятьох волинських педагогів нагородили обласною премією

За заслуги у сфері освіти п'ятьох волинських педагогів нагородили обласною премією
П'ятьох волинських педагогів за заслуги у сфері освіти відзначать обласною премією імені Йосипа Гошовського.

Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця керівника відділу забезпечення діяльності керівництва облради Сніжана Шевчук. З її слів, кандидатури на премію попередньо затвердили члени профільної постійної комісії, а рішення на сесії ухвалили депутати Волинської обласної ради.

У 2024 році обласною премією імені Йосипа Гошовського за заслуги у сфері освіти відзначили:

- Войтюк Тетяну Петрівну — вчительку фізики ліцею № 13 міста Ковеля Волинської області;
- Мишковця Олександра Андрійовича — директора комунального закладу загальної середньої освіти "Луцький ліцей №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради";
- Тарасюка Олександра Миколайовича — вчителя історії, громадянської освіти, економіки, заступника директора з навчально-виховної роботи ліцею №5 імені Анатолія Кореневського Володимирської міської ради;
- Шустік Лілію Степанівну — вчительку фізики Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради;
- Якимчук Наталію Михайлівну — вчительку німецької мови Княгининівського ліцею Волинської обласної ради.

Як додала Сніжана Шевчук, управління освіти та науки облдержадміністрації має виплатити грошову винагороду лауреатам премії в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат кожному.

Довідково: премія імені Йосипа Гошовського — педагога із Нововолинська, заснована рішенням Волинської обласної ради у 2012 році. Щороку цією нагородою відзначають 5 педагогів області за значні досягнення в управлінні закладами та установами освіти, за впровадження нових технологій, професійне виховання та навчання молоді, організацію позашкільної та дошкільної роботи та запровадження передового досвіду.

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Теги: премія, освітяни
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