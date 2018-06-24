Відміна золотих і срібних медалей в українських школах: позиція керівника департаменту освіти Луцької міської ради

Відміна золотих і срібних медалей в українських школах: позиція керівника департаменту освіти Луцької міської ради
Керівник Департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар висловив занепокоєння щодо рекомендацій Верховної Ради України про відміну золотих і срібних медалей в українських школах. За його словами, така зміна може негативно вплинути на мотивацію учнів до навчання та знизити рівень їхнього інтересу до досягнень у сфері освіти.

Про це головний освітянин міста сказав у коментарі журналістам ВСН.

Золоті і срібні медалі завжди були символом визнання наполегливої праці, академічних успіхів і дисципліни учнів. Вони не лише підкреслюють досягнення школярів, але й мотивують інших прагнути досягти високих результатів. Нагорода у вигляді медалі є важливим стимулом для тих, хто прагне вдосконалюватися та досягати максимальних результатів у навчанні.

«Я ставлюсь до такої ініціативи негативно. Мотивація для навчання для дитини залишалася золота медаль. Якщо така буде ситуація, то мотивації ніякої не буде. Знівелювали золоту і срібну медалі при вступі у вищі заклади освіти. А якщо ще й таке рішення приймуть, то незрозуміло що буде мотиватором для нашого учня. Ми маємо дбати за якість освітніх послуг», - підкреслив Віталій Бондар

На думку багатьох освітян, відмова від такої системи визнання може призвести до зниження мотивації у старшокласників. Для багатьох учнів медалі були конкретною метою, до якої вони прагнули. Відсутність цієї цілі може викликати почуття несправедливості, а також зменшити бажання учнів старанно працювати.

Також педагоги кажуть, що без відповідних нагород, таких як медалі, слід знайти інші способи мотивування учнів. Можна впроваджувати нові системи заохочення, які б враховували не лише академічні досягнення, але й особисті якості, соціальні досягнення та участь у громадському житті.

Однак медалі є традиційною і перевіреною формою визнання успіхів учнів, яка добре працювала в українській школі протягом багатьох років. І тому відміна цих відзнак без належного заміщення може завдати більше шкоди, ніж користі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: медалі, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За заслуги у сфері освіти п'ятьох волинських педагогів нагородили обласною премією
Сьогодні, 23:18
Відміна золотих і срібних медалей в українських школах: позиція керівника департаменту освіти Луцької міської ради
Сьогодні, 22:46
Звільнений з полону рф лучанин вперше за 2 роки поспілкувався з мамою
Сьогодні, 22:16
Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:45
Чи зросте вартість проїзду в луцьких маршрутках: пояснення мера
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
«Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО «Ви переможці»: у Луцьку нагородили випускників-медалістів. ФОТО
24 червень, 2018, 15:00
Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи Досі не вибачилась: вчительку, яка не відпустила дитину до вбиральні у ліцеї на Волині, відсторонили від роботи
11 вересень, 22:14
Верховна Рада рекомендувала скасувати золоті та срібні медалі у школах Верховна Рада рекомендувала скасувати золоті та срібні медалі у школах
11 вересень, 19:15
На Волині вчителька не відпустила дитину до вбиральні: справою зацікавилися поліція та прокуратура На Волині вчителька не відпустила дитину до вбиральні: справою зацікавилися поліція та прокуратура
05 вересень, 22:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За заслуги у сфері освіти п'ятьох волинських педагогів нагородили обласною премією
Сьогодні, 23:18
 0
Відміна золотих і срібних медалей в українських школах: позиція керівника департаменту освіти Луцької міської ради
Сьогодні, 22:46
 0
Звільнений з полону рф лучанин вперше за 2 роки поспілкувався з мамою
Сьогодні, 22:16
 0
Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:45
 0
Чи зросте вартість проїзду в луцьких маршрутках: пояснення мера
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8