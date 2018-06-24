Відміна золотих і срібних медалей в українських школах: позиція керівника департаменту освіти Луцької міської ради

Віталій Бондар висловив занепокоєння щодо рекомендацій Верховної Ради України про відміну золотих і срібних медалей в українських школах. За його словами, така зміна може негативно вплинути на мотивацію учнів до навчання та знизити рівень їхнього інтересу до досягнень у сфері освіти.



Про це головний освітянин міста сказав у коментарі журналістам



Золоті і срібні медалі завжди були символом визнання наполегливої праці, академічних успіхів і дисципліни учнів. Вони не лише підкреслюють досягнення школярів, але й мотивують інших прагнути досягти високих результатів. Нагорода у вигляді медалі є важливим стимулом для тих, хто прагне вдосконалюватися та досягати максимальних результатів у навчанні.



«Я ставлюсь до такої ініціативи негативно. Мотивація для навчання для дитини залишалася золота медаль. Якщо така буде ситуація, то мотивації ніякої не буде. Знівелювали золоту і срібну медалі при вступі у вищі заклади освіти. А якщо ще й таке рішення приймуть, то незрозуміло що буде мотиватором для нашого учня. Ми маємо дбати за якість освітніх послуг», - підкреслив Віталій Бондар



На думку багатьох освітян, відмова від такої системи визнання може призвести до зниження мотивації у старшокласників. Для багатьох учнів медалі були конкретною метою, до якої вони прагнули. Відсутність цієї цілі може викликати почуття несправедливості, а також зменшити бажання учнів старанно працювати.



Також педагоги кажуть, що без відповідних нагород, таких як медалі, слід знайти інші способи мотивування учнів. Можна впроваджувати нові системи заохочення, які б враховували не лише академічні досягнення, але й особисті якості, соціальні досягнення та участь у громадському житті.



Однак медалі є традиційною і перевіреною формою визнання успіхів учнів, яка добре працювала в українській школі протягом багатьох років. І тому відміна цих відзнак без належного заміщення може завдати більше шкоди, ніж користі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Департаменту освіти Луцької міської радивисловив занепокоєння щодо рекомендацій Верховної Ради України про відміну золотих і срібних медалей в українських школах. За його словами, така зміна може негативно вплинути на мотивацію учнів до навчання та знизити рівень їхнього інтересу до досягнень у сфері освіти.Про це головний освітянин міста сказав у коментарі журналістам ВСН Золоті і срібні медалі завжди були символом визнання наполегливої праці, академічних успіхів і дисципліни учнів. Вони не лише підкреслюють досягнення школярів, але й мотивують інших прагнути досягти високих результатів. Нагорода у вигляді медалі є важливим стимулом для тих, хто прагне вдосконалюватися та досягати максимальних результатів у навчанні.«Я ставлюсь до такої ініціативи негативно. Мотивація для навчання для дитини залишалася золота медаль. Якщо така буде ситуація, то мотивації ніякої не буде. Знівелювали золоту і срібну медалі при вступі у вищі заклади освіти. А якщо ще й таке рішення приймуть, то незрозуміло що буде мотиватором для нашого учня. Ми маємо дбати за якість освітніх послуг», - підкреслив Віталій БондарНа думку багатьох освітян, відмова від такої системи визнання може призвести до зниження мотивації у старшокласників. Для багатьох учнів медалі були конкретною метою, до якої вони прагнули. Відсутність цієї цілі може викликати почуття несправедливості, а також зменшити бажання учнів старанно працювати.Також педагоги кажуть, що без відповідних нагород, таких як медалі, слід знайти інші способи мотивування учнів. Можна впроваджувати нові системи заохочення, які б враховували не лише академічні досягнення, але й особисті якості, соціальні досягнення та участь у громадському житті.Однак медалі є традиційною і перевіреною формою визнання успіхів учнів, яка добре працювала в українській школі протягом багатьох років. І тому відміна цих відзнак без належного заміщення може завдати більше шкоди, ніж користі.

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