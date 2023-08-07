Звільнений з полону рф лучанин вперше за 2 роки поспілкувався з мамою

Дмитро Селютін із Луцька вперше за два роки поспілкувався телефоном із мамою Наталією Ніколаєвою. Нині лучанин уже перебуває в Україні.



Як розповіла в коментарі



З її слів, Дмитро повідомив, що в полоні мав медичні обов'язки й працював як медик.



"Він сказав мені:" Мам, всьому свій час. Мене повернули тоді, коли я там вже був непотрібний". Каже до мене: "Ти вибач, ми з тобою ще зідзвонимося, але мені потрібно подзвонити мамам, чиї номери телефонів я знаю, про кого мені треба повідомити про стан здоров'я", — зазначила лучанка.



Зі слів Наталії Ніколаєвої, у грудні 2023 року через координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передавали для Дмитра в Росію листа і малюнок, аби повідомити, що його собака Афіна, котра загубилася в окупованому Маріуполі, повернулася додому.



"Вже у квітні 2024 року він отримав передачу і дізнався, що Афіна з нами, що її знайшли і змогли привезти в Луцьк", — сказала лучанка.

Наталія Ніколаєва додала, що 14 вересня планує їхати до сина в інший регіон і наразі шукає транспорт, аби разом із донькою Олександрою, сином Єгором і собакою Афіною вирушити на зустріч із Дмитром.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звільнений із російського полону 27-річнийіз Луцька вперше за два роки поспілкувався телефоном із мамою. Нині лучанин уже перебуває в Україні.Як розповіла в коментарі Суспільному Наталія Ніколаєва, про звільнення сина з полону та повернення його в Україну дізналася 13 вересня і була дуже щаслива цій звістці.З її слів, Дмитро повідомив, що в полоні мав медичні обов'язки й працював як медик."Він сказав мені:" Мам, всьому свій час. Мене повернули тоді, коли я там вже був непотрібний". Каже до мене: "Ти вибач, ми з тобою ще зідзвонимося, але мені потрібно подзвонити мамам, чиї номери телефонів я знаю, про кого мені треба повідомити про стан здоров'я", — зазначила лучанка.Зі слів Наталії Ніколаєвої, у грудні 2023 року через координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передавали для Дмитра в Росію листа і малюнок, аби повідомити, що його собака Афіна, котра загубилася в окупованому Маріуполі, повернулася додому."Вже у квітні 2024 року він отримав передачу і дізнався, що Афіна з нами, що її знайшли і змогли привезти в Луцьк", — сказала лучанка.Наталія Ніколаєва додала, що 14 вересня планує їхати до сина в інший регіон і наразі шукає транспорт, аби разом із донькою Олександрою, сином Єгором і собакою Афіною вирушити на зустріч із Дмитром.

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