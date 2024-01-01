Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці

Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці
У суботу, 14 вересня, в Україні не планують запроваджувати графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Енергетики водночас просять користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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