Чи відключатимуть світло 14 вересня на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:45
У суботу, 14 вересня, в Україні не планують запроваджувати графіки стабілізаційних відключень світла.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Енергетики водночас просять користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00.
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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Енергетики водночас просять користуватися потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00.
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