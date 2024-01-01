На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Волині

На Донеччині на війні з російськими окупантами загинув Герой з ВолиніПро це повідомляє Олицька громада.11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Личани Юрій В'ячеславович Харчук, 1987 р. н. Загинув Герой під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка, Донецької області.«Мужній та незламний Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін воїну Юрію за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі, дружині, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами», - йдеться в повідомленні.