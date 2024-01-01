На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Волині

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Волині
На Донеччині на війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Юрій Хачук.

Про це повідомляє Олицька громада.

11 вересня, під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Личани Юрій В'ячеславович Харчук, 1987 р. н. Загинув Герой під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка, Донецької області.

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув Герой з Волині


«Мужній та незламний Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій. Низький уклін воїну Юрію за його подвиг. Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі, дружині, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами», - йдеться в повідомленні.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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