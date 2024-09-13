Зеленський дорікнув партнерам: поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських «шахедів»

Зеленський дорікнув партнерам: поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських «шахедів»
Президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети і безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України.

Про це повідомив глава держави, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (YES), пише Українська правда.

"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї.

Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських "Шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію наших сусідів.

І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. І це правда.

Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", - сказав Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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