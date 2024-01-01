Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 вересня

Луцьк

Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Волинська область

Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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