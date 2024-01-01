Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 вересня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Волинська область
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 вересня
Луцьк
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.
Волинська область
Хмарно. Вночі помірний дощ, вдень значний дощ. Гроза.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 18-23°.
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