Затримали уродженця Луцька, який 10 років переховувався від поліції
Сьогодні, 18:02
Волинські оперативники розшукали та затримали зловмисника, який 10 років переховувався від слідства за службові злочини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Йому інкримінують надання неправомірної вигоди, провокацію підкупу та службове підроблення. За це чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 51-річного уродженця Луцька, якого підозрюють у службових злочинах. Зловмисник протягом 10 років переховувався від органів слідства, він проживав в іншому місті, регулярно змінював анкетні дані та адреси проживання.
Правоохоронці постійно проводили комплекси оперативно-розшукових заходів і врешті це дало результат – їм вдалося вийти на слід зловмисника. Сьогодні його затримали у місті Київ. Наразі із фігурантом проводять першочергові слідчі дії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Йому інкримінують надання неправомірної вигоди, провокацію підкупу та службове підроблення. За це чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 51-річного уродженця Луцька, якого підозрюють у службових злочинах. Зловмисник протягом 10 років переховувався від органів слідства, він проживав в іншому місті, регулярно змінював анкетні дані та адреси проживання.
Правоохоронці постійно проводили комплекси оперативно-розшукових заходів і врешті це дало результат – їм вдалося вийти на слід зловмисника. Сьогодні його затримали у місті Київ. Наразі із фігурантом проводять першочергові слідчі дії.
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