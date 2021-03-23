Затримали уродженця Луцька, який 10 років переховувався від поліції

Затримали уродженця Луцька, який 10 років переховувався від поліції
Волинські оперативники розшукали та затримали зловмисника, який 10 років переховувався від слідства за службові злочини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди, провокацію підкупу та службове підроблення. За це чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 51-річного уродженця Луцька, якого підозрюють у службових злочинах. Зловмисник протягом 10 років переховувався від органів слідства, він проживав в іншому місті, регулярно змінював анкетні дані та адреси проживання.

Правоохоронці постійно проводили комплекси оперативно-розшукових заходів і врешті це дало результат – їм вдалося вийти на слід зловмисника. Сьогодні його затримали у місті Київ. Наразі із фігурантом проводять першочергові слідчі дії.

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Теги: Волинь, зловмисник, поліція
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