Затримали уродженця Луцька, який 10 років переховувався від поліції

Волинські оперативники розшукали та затримали зловмисника, який 10 років переховувався від слідства за службові злочини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Йому інкримінують надання неправомірної вигоди, провокацію підкупу та службове підроблення. За це чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 51-річного уродженця Луцька, якого підозрюють у службових злочинах. Зловмисник протягом 10 років переховувався від органів слідства, він проживав в іншому місті, регулярно змінював анкетні дані та адреси проживання.Правоохоронці постійно проводили комплекси оперативно-розшукових заходів і врешті це дало результат – їм вдалося вийти на слід зловмисника. Сьогодні його затримали у місті Київ. Наразі із фігурантом проводять першочергові слідчі дії.