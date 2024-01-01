Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
Сьогодні, 17:19
Завтра, 14 вересня, на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком.
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"У суботу, 14 вересня близько 11.30 год. траурна хода вирушить від дому Героя Юрія Дігтярука по маршруту: вул. Шевченка – вул. Української Армії – до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де орієнтовно о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння. По завершенню, процесія вирушить на новий цвинтар через вул.Української Армії - вул. Шевченка.
Просимо любомльчан вшанувати памʼять нашого захисника і гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.
З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України Юрія Дігтярука у Любомльській громаді 13,14 та 15 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби.
"На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів.
Просимо жителів громади вшанувати пам'ять Героя хвилиною мовчання", - зазначили у громаді.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любомльській громаді.
"У суботу, 14 вересня близько 11.30 год. траурна хода вирушить від дому Героя Юрія Дігтярука по маршруту: вул. Шевченка – вул. Української Армії – до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де орієнтовно о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння. По завершенню, процесія вирушить на новий цвинтар через вул.Української Армії - вул. Шевченка.
Просимо любомльчан вшанувати памʼять нашого захисника і гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.
З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України Юрія Дігтярука у Любомльській громаді 13,14 та 15 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби.
"На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів.
Просимо жителів громади вшанувати пам'ять Героя хвилиною мовчання", - зазначили у громаді.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
Сьогодні, 17:19
Вбивство Фаріон: захист потерпілих вимагатиме змінити статтю на таку, що передбачає довічне
Сьогодні, 16:56