Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком

Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком
Завтра, 14 вересня, на Волині прощатимуться з Героєм Юрієм Дігтяруком.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"У суботу, 14 вересня близько 11.30 год. траурна хода вирушить від дому Героя Юрія Дігтярука по маршруту: вул. Шевченка – вул. Української Армії – до Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де орієнтовно о 12.00 год. розпочнеться заупокійне богослужіння. По завершенню, процесія вирушить на новий цвинтар через вул.Української Армії - вул. Шевченка.

Просимо любомльчан вшанувати памʼять нашого захисника і гідно провести його в останню земну дорогу", - йдеться в повідомленні.

З метою вшанування пам’яті загиблого у війні росії проти України Юрія Дігтярука у Любомльській громаді 13,14 та 15 вересня 2024 року оголошено Днями жалоби.

"На знак скорботи за загиблим, звертаємось до підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з проханням приспустити Держаний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях та обмежити проведення розважальних заходів.

Просимо жителів громади вшанувати пам'ять Героя хвилиною мовчання", - зазначили у громаді.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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