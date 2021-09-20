У контрабандиста з Волині суд конфіскував 36 тисяч поштових марок

У контрабандиста з Волині суд конфіскував 36 тисяч поштових марок
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Олександру Матвійчуку за контрабанду культурних цінностей. Чоловік намагався вивезти до Польщі через пункт пропуску «Устилуг» 36 264 поштових марок. За це він отримав покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу з конфіскацією товару.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, наприкінці березня 2024 року митники зупинили на пункті пропуску «Устилуг» автомобіль Renault Master, за кермом якого перебував Олександр Матвійчук. Під час огляду транспортного засобу зʼясувалося, що обвинувачений намагався вивезти до Польщі поштові марки, що мають культурну цінність. Загалом у чоловіка виявили та вилучили 36 264 поштових марок, які були в 33 альбомах (21 935 марок), 80 папках (7 145марок), 73 аркушах (7 184 марок).

Олександр Матвійчук визнав свою вину і підписав відповідну угоду з прокурором.


Суддя Ірина Кусік визнала волинянина винним за ч.1 ст.201 (контрабанда культурних цінностей та зброї) ККУ й призначила 34 тис. грн штрафу. Крім того, він має сплатити понад 65 тис. грн за проведення судових експертиз. Усі марки Олександра Матвійчука конфіскують у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь, контрабандист
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