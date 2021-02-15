Україна має найнижчу народжуваність і найвищу смертність у світі, — звіт ЦРУ
Сьогодні, 15:46
Україна стала першою серед країн з найнижчою народжуваністю та серед держав з найвищою смертністю у світі.
Про це йдеться у звіті американського Центрального розвідувального управління, пише Громадське.
Так, за даними американської спецслужби, в Україні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва — на тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість найнижчий рівень смертності в Катарі — там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.
Світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер (на тисячу жителів 46,6 новонароджених), Ангола (41,1 немовля на 1000 громадян) та Бенін (40,3 малюків на 1000 жителів). В Україні ж на тисячу громадян припадає 6 новонароджених.
Демографічна ситуація в Україні
За оцінками НАН України, на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони людей, на серпень 2023 року — 36,3 мільйона, з яких на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 мільйона.
В уряді прогнозують, що населення України може сильно скоротитися: до 28,9 мільйона на 2041 рік і до 25,2 мільйона на 2051-й.
Однією з головних загроз демографічному розвитку України є швидке скорочення чисельності населення — оскільки смертність перевищує народжуваність, а трудова міграція стала масштабною. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,5 на одну жінку, у 2020-му — 1,2, а за період збройної агресії рф цей показник знизився до 1. Це значно менше за показник, який забезпечує просте відтворення населення (2,2).
У Мінсоцполітики наголошують, що Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом’якшити загрози, забезпечити необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки.
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Про це йдеться у звіті американського Центрального розвідувального управління, пише Громадське.
Так, за даними американської спецслужби, в Україні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва — на тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість найнижчий рівень смертності в Катарі — там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.
Світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер (на тисячу жителів 46,6 новонароджених), Ангола (41,1 немовля на 1000 громадян) та Бенін (40,3 малюків на 1000 жителів). В Україні ж на тисячу громадян припадає 6 новонароджених.
Демографічна ситуація в Україні
За оцінками НАН України, на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони людей, на серпень 2023 року — 36,3 мільйона, з яких на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 мільйона.
В уряді прогнозують, що населення України може сильно скоротитися: до 28,9 мільйона на 2041 рік і до 25,2 мільйона на 2051-й.
Однією з головних загроз демографічному розвитку України є швидке скорочення чисельності населення — оскільки смертність перевищує народжуваність, а трудова міграція стала масштабною. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,5 на одну жінку, у 2020-му — 1,2, а за період збройної агресії рф цей показник знизився до 1. Це значно менше за показник, який забезпечує просте відтворення населення (2,2).
У Мінсоцполітики наголошують, що Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом’якшити загрози, забезпечити необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки.
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