Україна має найнижчу народжуваність і найвищу смертність у світі, — звіт ЦРУ





Про це йдеться у звіті американського Центрального розвідувального управління, пише



Так, за даними американської спецслужби, в Україні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва — на тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість найнижчий рівень смертності в Катарі — там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.



Світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер (на тисячу жителів 46,6 новонароджених), Ангола (41,1 немовля на 1000 громадян) та Бенін (40,3 малюків на 1000 жителів). В Україні ж на тисячу громадян припадає 6 новонароджених.



Демографічна ситуація в Україні



За оцінками НАН України, на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони людей, на серпень 2023 року — 36,3 мільйона, з яких на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 мільйона.



В уряді прогнозують, що населення України може сильно скоротитися: до 28,9 мільйона на 2041 рік і до 25,2 мільйона на 2051-й.



Однією з головних загроз демографічному розвитку України є швидке скорочення чисельності населення — оскільки смертність перевищує народжуваність, а трудова міграція стала масштабною. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,5 на одну жінку, у 2020-му — 1,2, а за період збройної агресії рф цей показник знизився до 1. Це значно менше за показник, який забезпечує просте відтворення населення (2,2).



У Мінсоцполітики наголошують, що Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом’якшити загрози, забезпечити необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна стала першою серед країн з найнижчою народжуваністю та серед держав з найвищою смертністю у світі.Про це йдеться у звіті американського Центрального розвідувального управління, пише Громадське Так, за даними американської спецслужби, в Україні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Друге місце у такому списку посіла Литва — на тисячу живих припадає 15,6 померлих. Натомість найнижчий рівень смертності в Катарі — там на тисячу жителів припадає 1,4 померлих.Світовими лідерами за рівнем народжуваності є африканські держави: Нігер (на тисячу жителів 46,6 новонароджених), Ангола (41,1 немовля на 1000 громадян) та Бенін (40,3 малюків на 1000 жителів). В Україні ж на тисячу громадян припадає 6 новонароджених.За оцінками НАН України, на 1 січня 2022 року чисельність населення України в кордонах 1991 року становила 42 мільйони людей, на серпень 2023 року — 36,3 мільйона, з яких на підконтрольних українській владі територіях — 31,5 мільйона.В уряді прогнозують, що населення України може сильно скоротитися: до 28,9 мільйона на 2041 рік і до 25,2 мільйона на 2051-й.Однією з головних загроз демографічному розвитку України є швидке скорочення чисельності населення — оскільки смертність перевищує народжуваність, а трудова міграція стала масштабною. У 2012 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,5 на одну жінку, у 2020-му — 1,2, а за період збройної агресії рф цей показник знизився до 1. Це значно менше за показник, який забезпечує просте відтворення населення (2,2).У Мінсоцполітики наголошують, що Україна потребує системного стратегічного рішення, яке дасть змогу мінімізувати ризики та пом’якшити загрози, забезпечити необхідний обсяг людського капіталу і чисельність робочої сили для повоєнного відновлення економіки.

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