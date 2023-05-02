Водій легковика уник покарання за збиту на смерть 55-річну пішохідку в Луцьку





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Обвинувачений збив на «зебрі» 55-річну пішохідку – від отриманих травм жінка померла. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну й зобовʼязали сплатити родичам загиблої 200 тис. грн компенсації за моральну шкоду.



Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, аварія на проспекті Соборності в Луцьку сталася вранці 27 червня 2023 року. Близько 08:35 Володимир Анісімов, який перебував за кермом автомобіля Mercedes-Benz CLK 200, збив на нерегульованому пішохідному переході 55-річну місцеву жительку. Остання від отриманих травм померла.



У суді 61-річний Володимир Анісімов свою вину визнав. Він зазначив, що частково відшкодував завдані збитки рідним потерпілої, оскільки виплатив їм 50 тис. грн. Родич загиблої жінки підтвердив слова обвинуваченого й на призначенні суворого покарання не наполягав. Втім, він просив позбавити водія права керувати транспортними засобами й стягнути 246 тис. грн компенсації.



Суддя Вячеслав Покидюк визнав Володимира Анісімова винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й призначив два роки іспитового строку. Крім того, Володимир Анісімов зобовʼязаний заплатити родичам загиблої 200 тис. грн за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок водію Mercedes-Benz Володимиру Анісімову за вчинення смертельної ДТП.Про це пише ZAXID.NET Обвинувачений збив на «зебрі» 55-річну пішохідку – від отриманих травм жінка померла. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну й зобовʼязали сплатити родичам загиблої 200 тис. грн компенсації за моральну шкоду.Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, аварія на проспекті Соборності в Луцьку сталася вранці 27 червня 2023 року. Близько 08:35 Володимир Анісімов, який перебував за кермом автомобіля Mercedes-Benz CLK 200, збив на нерегульованому пішохідному переході 55-річну місцеву жительку. Остання від отриманих травм померла.У суді 61-річнийсвою вину визнав. Він зазначив, що частково відшкодував завдані збитки рідним потерпілої, оскільки виплатив їм 50 тис. грн. Родич загиблої жінки підтвердив слова обвинуваченого й на призначенні суворого покарання не наполягав. Втім, він просив позбавити водія права керувати транспортними засобами й стягнути 246 тис. грн компенсації.Суддявизнав Володимира Анісімова винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й призначив два роки іспитового строку. Крім того, Володимир Анісімов зобовʼязаний заплатити родичам загиблої 200 тис. грн за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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