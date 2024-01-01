Із російської неволі звільнили 49 українців. Серед них - лучанин
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 13 вересня, на рідну землю із російського полону повернулися майже півсотні українців.
Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо», - зазначив глава держави.
49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.
«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних», - зазначив Володимир Зеленський.
З російського полону повернувся в Україну 27-річний Дмитро Селютін із Луцька, повідомило в телеграмі Суспільне Луцьк із посиланням на маму захисника Наталію Ніколаєву.
Чоловік — оборонець Маріуполя, бойовий медик 36-ї окремої бригади морської піхоти, який перебував у полоні РФ 29 місяців. Його повернули в рамках чергового обміну полоненими.
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Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський.
«Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо», - зазначив глава держави.
49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.
«Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних», - зазначив Володимир Зеленський.
З російського полону повернувся в Україну 27-річний Дмитро Селютін із Луцька, повідомило в телеграмі Суспільне Луцьк із посиланням на маму захисника Наталію Ніколаєву.
Чоловік — оборонець Маріуполя, бойовий медик 36-ї окремої бригади морської піхоти, який перебував у полоні РФ 29 місяців. Його повернули в рамках чергового обміну полоненими.
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