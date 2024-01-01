Поліг на Курщині: у громаді під Луцьком попрощалися з Героєм

У селі Липини поблизу обласного центру Волині сьогодні, 13 вересня, поховали 46 річного мінометникаПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.У Підгайцівській громаді останню земну шану віддали захиснику, який боронив територіальну цілісність та незалежність Батьківщини від березня 2024 року.Олексій Сенченкоу зоні бойових дій на Курському напрямку.Без надійного плеча залишилися батьки, дружина та двоє синів Захисника, які від початку повномасштабного вторгнення залишили свій дім у зоні ведення активних бойових дій, переїхавши на Західну Україну. На жаль, у родини жорстока війна забрала найдорожче - рідну людину.Траурний кортеж Олексія Сенченко, який рухався вулицями міста Луцьк до Храму Всіх святих Землі Української с. Струмівка небайдужі волиняни зустрічали й проводжали, схилившись на коліна, віддаючи останню земну шану вірному військовій присязі мужньому Герою, який віддав найдорожче - своє життя у цій війні.У Храмі разом із родиною загиблого, парафіянами та побратимами священники просили Господа про Царство Небесне для душі Олексія, дякували Богові та родині Героя за жертву, яку він склав на вівтар Батьківщини.Для вічного спочинку тіло героя віддали землі на кладовищі села Липини, поряд із Храмом.«Вічна шана і слава Герою! Царство Небесне та спокій його душі», - йдеться у повідомленні.