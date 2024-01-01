Луцькі патрульні знайшли водія-втікача
Сьогодні, 13:18
Патрульні поліцейські розшукали водія, який скоїв у Луцьку дорожньо-транспортну пригоду і втік.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку. Заявник повідомив, що водій здійснив наїзд на дорожній знак та покинув місце події.
Під час обстеження прилеглої території, ми виявили автомобіль, схожий за описом, з ознаками механічних пошкоджень. Спілкуючись з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП, результат — 2, 11 проміле.
Патрульні на керманича склали низку адміністративних матеріалів:
- за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди);
- ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку. Заявник повідомив, що водій здійснив наїзд на дорожній знак та покинув місце події.
Під час обстеження прилеглої території, ми виявили автомобіль, схожий за описом, з ознаками механічних пошкоджень. Спілкуючись з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП, результат — 2, 11 проміле.
Патрульні на керманича склали низку адміністративних матеріалів:
- за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди);
- ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);
- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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