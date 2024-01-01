Луцькі патрульні знайшли водія-втікача

Патрульні поліцейські розшукали водія, який скоїв у Луцькуі втік.Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Луцьку. Заявник повідомив, що водій здійснив наїзд на дорожній знак та покинув місце події.Під час обстеження прилеглої території, ми виявили автомобіль, схожий за описом, з ознаками механічних пошкоджень. Спілкуючись з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік повідомив, що вживав алкогольні напої після ДТП, результат — 2, 11 проміле.Патрульні на керманича склали низку адміністративних матеріалів:- за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди);- ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);- ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.