У Луцьку 22-річна водійка без прав, здійснюючи обгін, скоїла аварію

Вчора, близько 10-ї години, луцькі патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Чернишевського.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події патрульні встановили, що водійка автомобіля Toyota, здійснюючи обгін, не переконалася в безпеці маневру для інших учасників дорожнього руху, внаслідок чого зіткнулася з легковиком Nissan.Також з’ясувалося, що 22-річна водійка автомобіля Toyota не має права керувати транспортними засобами.У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.На жінку інспектори склали адміністративні матеріали:за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.