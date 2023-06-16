У Луцьку 22-річна водійка без прав, здійснюючи обгін, скоїла аварію

У Луцьку 22-річна водійка без прав, здійснюючи обгін, скоїла аварію
Вчора, близько 10-ї години, луцькі патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Чернишевського.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці події патрульні встановили, що водійка автомобіля Toyota, здійснюючи обгін, не переконалася в безпеці маневру для інших учасників дорожнього руху, внаслідок чого зіткнулася з легковиком Nissan.

Також з’ясувалося, що 22-річна водійка автомобіля Toyota не має права керувати транспортними засобами.

У результаті ДТП транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.

На жінку інспектори склали адміністративні матеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Теги: Луцьк, водійка, патрульні
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