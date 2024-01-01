Правоохоронці затримали заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук

Правоохоронці затримали заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук
У понеділок, 9 вересня, столичні правоохоронці вручили підозру та затримали заступницю голови Волинської облдержадміністрації Мирославу Якимчук.

Про це журналістам ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Згідно з отриманою інформацією, посадовицю підозрюють у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. В Департаменті економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської ОВА проводилися обшуки.

Також відомо, що Мирослава Якимчук звільнена з посади.

Щоправда, станом на 9 вересня, відповідного розпорядження на офіційному сайті ОВА не оприлюднено.

Мирослава Якимчук стала заступницею голови Волинської обласної військової адміністрації у квітні 2022 року. Тоді ж вона очолила Координаційний центр області, що діє упродовж воєнного стану.

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Теги: корупція, Волинь
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Коментарі 2
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І шо палиця не допоміг? Чи помагав переправлятм? Всі вони там з запашком.
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І шо палиця не поміг? Всі вони там із душком!
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