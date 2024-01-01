Правоохоронці затримали заступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук

У понеділок, 9 вересня, столичні правоохоронці вручили підозру та затримали заступницю голови Волинської облдержадміністраціїПро це журналістамстало відомо з власних джерел.Згідно з отриманою інформацією, посадовицю підозрюють у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. В Департаменті економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської ОВА проводилися обшуки.Також відомо, що Мирослава Якимчук звільнена з посади.Щоправда, станом на 9 вересня, відповідного розпорядження на офіційному сайті ОВА не оприлюднено.Мирослава ЯкимчукВолинської обласної військової адміністрації у квітні 2022 року. Тоді ж вона очолила Координаційний центр області, що діє упродовж воєнного стану.