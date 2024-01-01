За вихідні на Волині спіймали 9 п'яних водіїв

За вихідні на Волині спіймали 9 п'яних водіїв
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Коротко про декількох з них:

У Луцьку інспектори зупинили авто Lexus за порушення ПДР. В ході спілкування із водієм, ми помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав — 2, 50 проміле.

Ще одного нетверезого керманича зупинили у Луцьку на вулиці Теремнівській. Водій керував автомобілем Ford, який рухався під час дії комендантської години. Під час спілкування у чоловіка ми виявили ознаки сп’яніння. Результат — 2, 08 проміле.

Під час патрулювання по вулиці Володимирській, що у Ковелі, ми помітили автомобіль ЗАЗ, який рухався з порушенням ПДР. Під час перевірки документів ми встановили, що водій є позбавленим права керування транспортними засобами. Крім того, у 36-річного чоловіка ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 35 проміле", - йдеться в повідомленні.

На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.


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Теги: Волинь, патрульні, водії
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