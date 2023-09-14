49-річного лучанина судитимуть за підпільне виробництво побутової хімії

49-річного лучанина судитимуть за підпільне виробництво побутової хімії
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 49-річного жителя Луцька, який організував підпільне виробництво підроблених товарів побутової хімії.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, громадянин налагодив у цеху, розміщеному у складському приміщенні у Луцькому районі, виготовлення продукції з етикетками із назвами відомих торгових марок.

Реалізовувалась продукція на території усієї України.

У ході обшуків з підпільного цеху вилучено обладнання для виробництва і пакування товарів, сировину, 17 тонн готової нелегальної продукції, наклейки з назвами торгових марок.

Чоловіка обвинувачують у незаконному використанні знака для товарів і послуг та фірмового найменування, що завдало шкоди, в тому числі в особливо великому розмірі (ч.ч.1,3 ст. 229 КК України).

На усе вилучене накладено арешт.

Збитки, завдані правовласникам торгових марок, становлять 2,3 мільйона гривень.

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Теги: лучанин, прокуратура, суд
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