У Луцькому районі четверту добу триває гасіння пожежі лісу
Сьогодні, 17:25
Триває гасіння пожежі лісу поблизу с. Яромель Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу локалізовано на площі 25 га, ліквідація пожежі триває, наразі ліквідовано 7 га, залишилося 18 га.
Від ДСНС задіяні рятувальники 6 ДПРЧ (м. Ківерці), 3 ДПРЧ (м. Рожище), 13-ї ДПРЧ (селище Маневичі) — всього 14 чоловік особового складу, три одиниці техніки. Від лісового господарства залучено 10 пожежних автоцистерн, 2 трактори з бочками, 2 трактори з плугами, 60 чоловік особового складу.
Ситуація контрольована.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежу локалізовано на площі 25 га, ліквідація пожежі триває, наразі ліквідовано 7 га, залишилося 18 га.
Від ДСНС задіяні рятувальники 6 ДПРЧ (м. Ківерці), 3 ДПРЧ (м. Рожище), 13-ї ДПРЧ (селище Маневичі) — всього 14 чоловік особового складу, три одиниці техніки. Від лісового господарства залучено 10 пожежних автоцистерн, 2 трактори з бочками, 2 трактори з плугами, 60 чоловік особового складу.
Ситуація контрольована.
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