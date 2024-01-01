У Луцькому районі четверту добу триває гасіння пожежі лісу

гасіння пожежі лісу поблизу с. Яромель Луцького району.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Пожежу локалізовано на площі 25 га, ліквідація пожежі триває, наразі ліквідовано 7 га, залишилося 18 га.



Від ДСНС задіяні рятувальники 6 ДПРЧ (м. Ківерці), 3 ДПРЧ (м. Рожище), 13-ї ДПРЧ (селище Маневичі) — всього 14 чоловік особового складу, три одиниці техніки. Від лісового господарства залучено 10 пожежних автоцистерн, 2 трактори з бочками, 2 трактори з плугами, 60 чоловік особового складу.



Ситуація контрольована.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ТриваєПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежу локалізовано на площі 25 га, ліквідація пожежі триває, наразі ліквідовано 7 га, залишилося 18 га.Від ДСНС задіяні рятувальники 6 ДПРЧ (м. Ківерці), 3 ДПРЧ (м. Рожище), 13-ї ДПРЧ (селище Маневичі) — всього 14 чоловік особового складу, три одиниці техніки. Від лісового господарства залучено 10 пожежних автоцистерн, 2 трактори з бочками, 2 трактори з плугами, 60 чоловік особового складу.Ситуація контрольована.

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