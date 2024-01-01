Підручник без Криму: у Міносвіти пояснили, як сталася помилка під час друку

Підручник без Криму: у Міносвіти пояснили, як сталася помилка під час друку
В електронній бібліотеці Інституту модернізації змісту освіти розмістили підручник для 7-го класу з української мови з виправленою піктограмою мапи України - українським Кримом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки України

У міністерстві повідомили, що автори підручника, виданого друком з мапою України без Криму, Анастасія Онатій і Тарас Ткачук, пропонують провести у школах флешмоб "Домалюй Крим" та обговорити з учнями беззаперечну належність півострова до України і засудження його тимчасової окупації росіянами.

У МОН зауважили, що видавництво та авторський колектив визнали помилку і пояснили її появу недоглядом під час підготовки підручника до друку, а саме: зображення на фотостоці мало два шари - мапу України та Криму окремо, а через помилку під час верстки в підручник потрапив тільки один шар зображення - мапа України без півострова.

Автори наголошують, що Крим є невіддільною частиною України і в підручнику є згадки про це.

Для проведення флешмобу автори пропонують виділити 10-15 хвилин на уроці української мови; домалювати з учнівством піктограму в підручнику; поговорити про Крим і його належність до України; обговорити інформаційні пастки, медіаграмотність і важливість визнавати власні помилки.

МОН спільно з Українським інститутом розвитку з метою виявлення недоліків на ранніх етапах підготовки підручників, підвищення якості навчальних книг та уникнення технічних помилок у них, з цього навчального року проводить апробацію підручників у школах перед друком.

Крім того, міністерство регулярно повідомлятиме про її результати на сайті та сторінках у соцмережах.

Як повідомила низка ЗМІ, у підручнику української мови для 7-го класу виявили карту України без Кримського півострова. Підручник виданий у 2024 році видавництвом "Літера" та рекомендований Міністерством освіти і науки України.

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Теги: Крим, підручник
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