Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
Подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
Подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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