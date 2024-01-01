Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.



Подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 вересня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, у другій половині дня короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.Подекуди гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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