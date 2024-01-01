У Луцьку на проспекті Відродження BMW влетів в таксі: в машин відірвало колеса

У Луцьку на проспекті Відродження BMW влетів в таксі: в машин відірвало колеса
У Луцьку на проспекті Відродження зіткнулися легковий автомобіль BMW та автомобіля однієї зі служб таксі. Двох людей госпіталізували.

Аварія сталася орієнтовно 9 вересня орієнтовно о 18:50, передає кореспондент Суспільного з місця події.

Як розповіла в коментарі Суспільному очевидиця ДТП Світлана, водій BMW рухався з великою швидкістю.

"Ця BMW гнала на такій швидкості! Кілометрів 150, не менше. Я не спеціаліст, не можу точно сказати, але як по місту він дуже сильно гнав. Я стояла на іншому пішохідному переході, то не бачилася звідки таксі виїжджало", — зазначила жінка.

Внаслідок удару в BMW пошкоджений капот та відірване колесо, а в автомобіля служби таксі також відірвало колесо, розбиті вікна та фари, пошкоджена бокова частина машини.

Як розповів у коментарі Суспільному старший лікар Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Аркадій Шостак, на місці аварії на проспекті Відродження працювали медики "екстренки": двох людей госпіталізували, одна людина від медичної допомоги відмовилася.

"Пасажира таксі з черепно-мозковою травмою госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, іншу людину з травмами грудної клітки та хребта — у Волинську обласну клінічну лікарню", — зазначив лікар Аркадій Шостак.

Чи були обидва водії тверезі наразі невідомо. На місці події працюють патрульні поліцейські, котрі з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.


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Теги: ДТП, Луцьк
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