Чи будуть відключення світла на Волині 10 вересня: прогноз «Укренерго»

Чи будуть відключення світла на Волині 10 вересня: прогноз «Укренерго»
Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.

«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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