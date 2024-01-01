Чи будуть відключення світла на Волині 10 вересня: прогноз «Укренерго»
Сьогодні, 21:15
Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.
«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.
«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.
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