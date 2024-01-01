На Бахмутському напрямку загинув воїн з Волині





Про це повідомляє Затурцівська громада.



Шахраюк Олександр Миколайович, 1982 року народження -житель с. Озютичі.





Це сталося 5 вересня поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.



Про дату та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині на війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Шахраюк.Про це повідомляє Затурцівська громада.Шахраюк Олександр Миколайович, 1982 року народження -житель с. Озютичі.Це сталося 5 вересня поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.Про дату та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.

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