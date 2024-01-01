На Бахмутському напрямку загинув воїн з Волині
Сьогодні, 21:45
На Донеччині на війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Олександр Шахраюк.
Про це повідомляє Затурцівська громада.
Шахраюк Олександр Миколайович, 1982 року народження -житель с. Озютичі.
Це сталося 5 вересня поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.
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Про це повідомляє Затурцівська громада.
Шахраюк Олександр Миколайович, 1982 року народження -житель с. Озютичі.
Це сталося 5 вересня поблизу населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області.
Про дату та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя, час та місце поховання повідомимо додатково.
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