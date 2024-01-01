Лучани провели в останню путь Героя Сергія Герасимчука

У Луцьку попрощалися із захисником України, якийПро це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Герасимчука, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 9 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.Герасимчук Сергій Олександрович (13.02.1994 року народження) загинув 4 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської радиПісля завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.