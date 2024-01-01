Лучани провели в останню путь Героя Сергія Герасимчука

Лучани провели в останню путь Героя Сергія Герасимчука
У Луцьку попрощалися із захисником України Сергієм Герасимчуком, який загинув при виконанні бойового завдання.

Про це повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Герасимчука, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Сьогодні, 9 вересня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

Герасимчук Сергій Олександрович (13.02.1994 року народження) загинув 4 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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