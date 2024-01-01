Волиняни за переправляння ухилянтів за кордон отримали штраф і конфіскацію майна

Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом волинянам, які в складі злочинної групи допомагали військовозобов’язаним українцям незаконно виїжджати за межі України.



Про це йдеться у



Один з підсудних – уродженець Луцька, підприємець, неодружений, раніше не судимий. Другий – уродженць села Брани Горохівського району, підприємиць, неодружений, раніше не судимий.



За даними слідства, на початку минулого року чоловіки стали співучасниками злочинного угрупування, організованого третьою особою (матеріали щодо неї виділено в окреме кримінальне провадження).



Використовуючи свої зв'язки, підсудні знаходили людей, які бажали нелегально виїхати з країни. Крім того, вони шукали осіб з матеріальними труднощами та оформляли їх як підприємців-перевізників. Це дозволяло вносити дані військовозобов'язаних у систему «Шлях» та маскувати незаконний перетин кордону як міжнародні вантажні перевезення. Таким чином, військовозобов’язані могли виїхати з країни та уникнути мобілізації.



Підсудні також забезпечували “втікачів” транспортними засобами, супроводжували їх через пункти пропуску та проводили інструктажі для обґрунтування виїзду під час перевірки документів. Таку схему обвинувачені волиняни під керівництвом свого наставника провернули тричі.



За свої послуги злочинна група отримувала від “клієнтів” грошову винагороду, що розподілялася між усіма співучасниками. Ціни варіювалися від 500 до 4 000 доларів США.



Обох підсудних суд визнав винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, скоєні організованою групою або з корисливих мотивів) ККУ. Кожному призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 170 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! виніс вирок двом волинянам, які в складі злочинної групи допомагали військовозобов’язаним українцям незаконно виїжджати за межі України.Про це йдеться у вироку від 4 вересня.Один з підсудних – уродженець Луцька, підприємець, неодружений, раніше не судимий. Другий – уродженць села Брани Горохівського району, підприємиць, неодружений, раніше не судимий.За даними слідства, на початку минулого року чоловіки стали співучасниками злочинного угрупування, організованого третьою особою (матеріали щодо неї виділено в окреме кримінальне провадження).Використовуючи свої зв'язки, підсудні знаходили людей, які бажали нелегально виїхати з країни. Крім того, вони шукали осіб з матеріальними труднощами та оформляли їх як підприємців-перевізників. Це дозволяло вносити дані військовозобов'язаних у систему «Шлях» та маскувати незаконний перетин кордону як міжнародні вантажні перевезення. Таким чином, військовозобов’язані могли виїхати з країни та уникнути мобілізації.Підсудні також забезпечували “втікачів” транспортними засобами, супроводжували їх через пункти пропуску та проводили інструктажі для обґрунтування виїзду під час перевірки документів. Таку схему обвинувачені волиняни під керівництвом свого наставника провернули тричі.За свої послуги злочинна група отримувала від “клієнтів” грошову винагороду, що розподілялася між усіма співучасниками. Ціни варіювалися від 500 до 4 000 доларів США.Обох підсудних суд визнав винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого. Кожному призначили покарання у вигляді

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