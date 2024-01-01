«Ягодин» відновив роботу у звичному режимі: деталі

відновили роботу системи митного оформлення Республіки Польща.



Черг із вантажівок ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну немає, пише Валентину Черниш.



У міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 6 вересня фіксували сповільнений пропуск вантажних автомобілів. Причиною цього був збій в робочій системі митної служби Республіки Польща, що стався ввечері 5 вересня.



"Наразі роботу електронної системи повністю відновили. Якщо ще вночі на в'їзд в Україну у черзі було 320 автівок, то станом на 12:00 їх вже немає", — каже Валентина Черниш.



З її слів, попри роботу системи митного оформлення Республіки Польща в аварійному режимі, все ж вдавалося оформляти вантажі, просто не в повному об'ємі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від ранку 9 вересня у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ"митного оформлення Республіки Польща.Черг із вантажівок ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну немає, пише Суспільне з посиланням на речницю Волинської митниціУ міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 6 вересня фіксували сповільнений пропуск вантажних автомобілів. Причиною цього був збій в робочій системі митної служби Республіки Польща, що стався ввечері 5 вересня."Наразі роботу електронної системи повністю відновили. Якщо ще вночі на в'їзд в Україну у черзі було 320 автівок, то станом на 12:00 їх вже немає", — каже Валентина Черниш.З її слів, попри роботу системи митного оформлення Республіки Польща в аварійному режимі, все ж вдавалося оформляти вантажі, просто не в повному об'ємі.

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