Трагедія на Полтавщині: чоловік кинув гранату в юрбу і підірвав себе

На Полтавщині чоловік кинув гранату в натовп, після чого сам підірвався. Поліція розслідує обставини злочину.Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Полтавщини.У Лубнах одна людина загинула та троє місцевих мешканців отримали тілесні ушкодження унаслідокДо Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовано троє людей. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти, медики та рятувальники.Начальник Лубенського райвідділу поліціїповідомив: «У ході проведення першочергових слідчих дій, поліцейські встановили, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік у невідомому напрямку. Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу».За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.Разом з тим за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Причини та обставини події з’ясовує слідство.