На Волині зловили шістьох паліїв сухостою

На Волині зловили шістьох паліїв сухостою
Упродовж минулої доби волинські рятувальники загасили майже два десятки пожеж в екосистемах.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

8 вересня пожежно-рятувальні підрозділи приборкали 19 пожеж в екосистемах Волині, горіло суха трава, чагарники та ліс.

Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.

За фактами виникнення даних пожеж складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень, по всіх інших випадках матеріали пожежі направлено до поліції для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.


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Теги: пожежа, Волинь
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