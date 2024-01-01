На Волині зловили шістьох паліїв сухостою
Сьогодні, 12:01
Упродовж минулої доби волинські рятувальники загасили майже два десятки пожеж в екосистемах.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
8 вересня пожежно-рятувальні підрозділи приборкали 19 пожеж в екосистемах Волині, горіло суха трава, чагарники та ліс.
Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.
За фактами виникнення даних пожеж складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень, по всіх інших випадках матеріали пожежі направлено до поліції для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
8 вересня пожежно-рятувальні підрозділи приборкали 19 пожеж в екосистемах Волині, горіло суха трава, чагарники та ліс.
Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.
За фактами виникнення даних пожеж складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень, по всіх інших випадках матеріали пожежі направлено до поліції для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.
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