На Волині зловили шістьох паліїв сухостою

Упродовж минулої доби волинські рятувальники загасили майже два десяткиПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.8 вересня пожежно-рятувальні підрозділи приборкали 19 пожеж в екосистемах Волині, горіло суха трава, чагарники та ліс.Усі пожежі ліквідовано успішно, за допомогою водяних стволів та підручних засобів. В усіх випадках до займання призвело людська недбалість.За фактами виникнення даних пожеж складено 6 протоколів про адміністративні правопорушення у вигляді штрафу на суму від 1700 до 3400 гривень, по всіх інших випадках матеріали пожежі направлено до поліції для встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності.