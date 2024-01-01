Зрадник зливав окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Києва

Правоохоронці викрили агента рф, який у режимі реального часу передавав ворогу дані про об’єкти критичної інфраструктури на Київщині.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру мешканцю Києва за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).За даними слідства, підозрюваний з липня 2024 року почав за гроші співпрацювати з представниками головного управління генерального штабу зс рф та виконувати їхні завдання.На замовлення «кураторів» киянин орендував конспіративні квартири, з яких передавав ворогу інформацію - відеоряд в режимі реального часу, про об’єкти критичної інфраструктури на території столиці та околиць.Правоохоронці затримали чоловіка. Під час обшуків у нього вилучили банківські картки та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.Досудове розслідування - ГСУ СБУ.