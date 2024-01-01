Військовий на Волині отримав умовний термін за зберігання гранати





Йому призначили два роки умовного терміну, пише інформагентство



У листопаді 2023 року поліцейські виявили в Івана М. корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та уніфікований запал, які в поєднанні придатні для вибуху. Він зберігав боєприпас в автомобілі Mercedes-Benz без відповідного дозволу.



Чоловік пояснив, що зранку того дня повертався з Володимира до Нововолинська. Зупинившись поблизу заправки, знайшов у кущах гранату РГД-5, яку поклав у машину, бо мав намір завезти її у військову частину, де проходив службу. Як наголосив, попередньо розібрав вказаний боєприпас, адже знайшов гранату в корпусі з увімкненим запалом.



Ввечері його транспортний засіб зупинили працівники поліції та під час огляду виявили і вилучили знахідку. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся. З його слів, якби знав, що так станеться, то не піднімав би знайдене.



Івана М. судили за ч. 1 ст. 263 КК України, визнавши його винним у носінні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.



Волинянину призначили три роки позбавлення волі, які замінили двома роками іспитового строку. Крім того, він заплатить майже сім тисяч за експертизи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом постав волинський військовослужбовець, який знайшов гранату та возив її в авто.Йому призначили два роки умовного терміну, пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Нововолинського міського суду.У листопаді 2023 року пкорпус ручної осколкової гранати РГД-5 та уніфікований запал, які в поєднанні придатні для вибуху. Він зберігав боєприпас в автомобілі Mercedes-Benz без відповідного дозволу.Чоловік пояснив, що зранку того дня повертався з Володимира до Нововолинська. Зупинившись поблизу заправки, знайшов у кущах гранату РГД-5, яку поклав у машину, бо мав намір завезти її у військову частину, де проходив службу. Як наголосив, попередньо розібрав вказаний боєприпас, адже знайшов гранату в корпусі з увімкненим запалом.Ввечері його транспортний засіб зупинили працівники поліції та під час огляду виявили і вилучили знахідку. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся. З його слів, якби знав, що так станеться, то не піднімав би знайдене.Івана М. судили за ч. 1 ст. 263 КК України, визнавши його винним у носінні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.Волинянину призначили три роки позбавлення волі, які замінили двома роками іспитового строку. Крім того, він заплатить майже сім тисяч за експертизи.

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