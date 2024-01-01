Військовий на Волині отримав умовний термін за зберігання гранати

Військовий на Волині отримав умовний термін за зберігання гранати
Перед судом постав волинський військовослужбовець, який знайшов гранату та возив її в авто.

Йому призначили два роки умовного терміну, пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Нововолинського міського суду.

У листопаді 2023 року поліцейські виявили в Івана М. корпус ручної осколкової гранати РГД-5 та уніфікований запал, які в поєднанні придатні для вибуху. Він зберігав боєприпас в автомобілі Mercedes-Benz без відповідного дозволу.

Чоловік пояснив, що зранку того дня повертався з Володимира до Нововолинська. Зупинившись поблизу заправки, знайшов у кущах гранату РГД-5, яку поклав у машину, бо мав намір завезти її у військову частину, де проходив службу. Як наголосив, попередньо розібрав вказаний боєприпас, адже знайшов гранату в корпусі з увімкненим запалом.

Ввечері його транспортний засіб зупинили працівники поліції та під час огляду виявили і вилучили знахідку. Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся. З його слів, якби знав, що так станеться, то не піднімав би знайдене.

Івана М. судили за ч. 1 ст. 263 КК України, визнавши його винним у носінні та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Волинянину призначили три роки позбавлення волі, які замінили двома роками іспитового строку. Крім того, він заплатить майже сім тисяч за експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Полтавщині: чоловік кинув гранату в юрбу і підірвав себе
Сьогодні, 12:22
На Волині зловили шістьох паліїв сухостою
Сьогодні, 12:01
Військовий на Волині отримав умовний термін за зберігання гранати
Сьогодні, 11:22
Зрадник зливав окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Києва
Сьогодні, 11:06
Волинянин на своїй мініфермі готовий прихистити евакуйованих тварин з областей, де тривають бойові дії
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині Суд оштрафував водійку, яка «під мухою» скоїла аварію на Волині
08 вересень, 10:01
Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд Воїн з Волині не з'явився до частини, бо доглядав матір після загибелі на війні батька і потрапив під суд
25 серпень, 19:31
Солдата з Волині ув'язнили на 5 років за втечу зі служби після лікування Солдата з Волині ув'язнили на 5 років за втечу зі служби після лікування
19 серпень, 17:39
Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані Волинянин жорстоко побив людину: постраждалий - у лікарні у важкому стані
06 серпень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Результати розслідування авіакатастрофи F16, у якій загинув льотчик з Луцька, оприлюднять незабаром
Сьогодні, 12:40
 0
Трагедія на Полтавщині: чоловік кинув гранату в юрбу і підірвав себе
Сьогодні, 12:22
 0
На Волині зловили шістьох паліїв сухостою
Сьогодні, 12:01
 0
Військовий на Волині отримав умовний термін за зберігання гранати
Сьогодні, 11:22
 0
Зрадник зливав окупантам інформацію про критичну інфраструктуру Києва
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8