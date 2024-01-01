Волинянин на своїй мініфермі готовий прихистити евакуйованих тварин з областей, де тривають бойові дії

Юрій Веремчук у своєму обійсті облаштував домашню міні ферму.Тварин для своєї домашньої мініферми Юрій збирає із усієї України.



Як чоловік розповів



Міні ферма знаходиться у селі Селець Зимненської громади. Тут є коні, єноти, віслюки, нутрії, вівці і птиця. Доглядати за тваринами, каже чоловік, його хобі.



За освітою чоловік тракторист, за професією — будівельник, а за покликанням — тваринолюб. Юрій Веремчук розповідає, що всі тварини на його міні фермі вакциновані за віком, вони мають відповідні паспорти та ветеринарний догляд.



Юрій – член Клубу кролівників України, розводить кроликів господар тринадцять років. З них, говорить, і розпочалося його хобі. Наразі на міні фермі живе 200 кролів дев'яти різних порід, каже господар.



Віслюка Мойсея чоловік придбав рік тому, згодом йому до пари взяв і віслючку Фіону. Її вісім років, на Різдво Юрій Веремчук очікує, що Фіона зробить йому подарунок та народить віслюка.



Доглядати за тваринами Юрію допомагає дружина Катерина та дванадцятирічна донька Анастасія.



"Ще не одягнувся нормально та очі не протер, але пробігся по хазяйству, тоді там сів, попили кави, поки снідання дружина приготує, то я вже щось починаю годувати", — розповідає про початок свого дня Юрій Веремчук.



Рік тому сім’я Веремчуків переїхала із міста Володимир у село поблизу, розповідає дружина Катерина.



"Просто стало мало місця. 6 соток в місті, і тут – 25 і плюс гектар додатково в оренді. Вже є де розгулятися. У нас на господарстві зараз приблизно десь 500 голів усіх. Це з птицею, кроликами, вівцями, з усім. На зиму відповідно їх більше, бо якраз такий період, що вони примножуються", — розповідає жінка.

Наразі у господарстві Юрій Веремчук тримає понад 500 голів найрізноманітніших тварин та птиці та готовий її розширювати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянину своєму обійсті облаштував домашню міні ферму.Тварин для своєї домашньої мініферми Юрій збирає із усієї України.Як чоловік розповів Суспільному , готовий прихистити евакуйованих тварин з областей, де зараз тривають бойові дії, та навіть допомогти із їхнім транспортуванням до нової оселі.Міні ферма знаходиться у селі Селець Зимненської громади. Тут є коні, єноти, віслюки, нутрії, вівці і птиця. Доглядати за тваринами, каже чоловік, його хобі.За освітою чоловік тракторист, за професією — будівельник, а за покликанням — тваринолюб. Юрій Веремчук розповідає, що всі тварини на його міні фермі вакциновані за віком, вони мають відповідні паспорти та ветеринарний догляд.Юрій – член Клубу кролівників України, розводить кроликів господар тринадцять років. З них, говорить, і розпочалося його хобі. Наразі на міні фермі живе 200 кролів дев'яти різних порід, каже господар.Віслюка Мойсея чоловік придбав рік тому, згодом йому до пари взяв і віслючку Фіону. Її вісім років, на Різдво Юрій Веремчук очікує, що Фіона зробить йому подарунок та народить віслюка.Доглядати за тваринами Юрію допомагає дружината дванадцятирічна донька"Ще не одягнувся нормально та очі не протер, але пробігся по хазяйству, тоді там сів, попили кави, поки снідання дружина приготує, то я вже щось починаю годувати", — розповідає про початок свого дня Юрій Веремчук.Рік тому сім’я Веремчуків переїхала із міста Володимир у село поблизу, розповідає дружина Катерина."Просто стало мало місця. 6 соток в місті, і тут – 25 і плюс гектар додатково в оренді. Вже є де розгулятися. У нас на господарстві зараз приблизно десь 500 голів усіх. Це з птицею, кроликами, вівцями, з усім. На зиму відповідно їх більше, бо якраз такий період, що вони примножуються", — розповідає жінка.Наразі у господарстві Юрій Веремчук тримає понад 500 голів найрізноманітніших тварин та птиці та готовий її розширювати.

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