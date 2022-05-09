У ДТП разом з дружиною загинув військовий та радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Сьогодні, 10:22
У неділю, 8 вересня, в ДТП загинув Ярослав Олійник, військовослужбовець та радник глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник із позивним Локі. У відомстві він відповідав за роботу з виробниками дронів.
Про це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.
Ярослав був одним із перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Також деякий час він співпрацював із благодійним фондом «Повернись живим» — там він був консультантом із застосування безпілотників.
Локі з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська та був оператором розвідувальних дронів. Він, зокрема, брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Харківську область від російської окупації восени 2022 року. До команди Мінстратегпрому він долучився влітку 2023 року.
Ярослав загинув у ДТП разом зі своєю дружиною у віці 28 років. Прощання з Локі відбудеться у вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі в Києві.
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Про це повідомив ексочільник міністерства Олександр Камишін.
Ярослав був одним із перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Також деякий час він співпрацював із благодійним фондом «Повернись живим» — там він був консультантом із застосування безпілотників.
Локі з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська та був оператором розвідувальних дронів. Він, зокрема, брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Харківську область від російської окупації восени 2022 року. До команди Мінстратегпрому він долучився влітку 2023 року.
Ярослав загинув у ДТП разом зі своєю дружиною у віці 28 років. Прощання з Локі відбудеться у вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі в Києві.
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