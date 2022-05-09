У ДТП разом з дружиною загинув військовий та радник глави Мінстратегпрому Ярослав Олійник

У неділю, 8 вересня, в ДТП загинув Ярослав Олійник, військовослужбовець та радник глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловостііз позивним Локі. У відомстві він відповідав за роботу з виробниками дронів.Про це повідомив ексочільник міністерстваЯрослав був одним із перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Також деякий час він співпрацював із благодійним фондом «Повернись живим» — там він був консультантом із застосування безпілотників.Локі з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська та був оператором розвідувальних дронів. Він, зокрема, брав участь у боях на Київщині та Чернігівщині, а також звільняв Харківську область від російської окупації восени 2022 року. До команди Мінстратегпрому він долучився влітку 2023 року.Ярослав загинув у ДТП разом зі своєю дружиною у віці 28 років. Прощання з Локі відбудеться у вівторок, 10 вересня, у Михайлівському соборі в Києві.